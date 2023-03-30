“الدبيبة” يؤكد على ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والإهتمام بها

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال زيارة تفقدية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين، إلى جانب خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما تمت مناقشة دور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين.

كما تم الإتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والإهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية، وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية