نقص السيولة في غات في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية

قال عميد بلدية غات إبراهيم الخليل “إن المدينة تعاني نقصاً في السيولة النقدية منذ مدة، وأن أحد فروع المصرف التجاري الوطني لم يقم بتوزيع السيولة النقدية على المواطنين على الرغم من وصولها للمصرف منذ أربعة أيام، وأضاف الخليل” خاطبنا إدارة المصرف لمعالجة نقص السيولة وتلقينا وعودا منهم بتركيب الآلات السحب الذاتي وفتح المنظومة حتى ساعات المساء.

وأوضح الخليل لتطبيق بكم الإخباري “إن انخفاض السيولة سبب أزمة لدى العديد من المواطنين المتعاملين مع المصرف خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات عالية نتيجة لنقص العرض وازدياد الطلب، كما بين بأن الوقود متوفر ويعتبر جيد مقارنة بالفترة الماضية.