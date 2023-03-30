عميد بلدية سبها يُتابع سيّر عمل مكتب النظافة العامة

سبها 30 مارس 2023 (وال)- تابع عميد بلدية سبها بلحاج على بلحاج رفقة عضو المجلس عبد الله لامين صالح، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدنى سيّر العمل بمكتب خدمات النظافة العامة بالمدينة.

وبحث عميد البلدية ومرافقوه أمس الأربعاء، الإشكاليات والعقبات التى تواجهة سير العمل بمكتب خدمات النظافة، واستعرض خطة عمل المجلس لتذليل العقبات التى تواجه تقديم خدمات النظافة واستمرارية عملها بشكل متواصل، بما يسهم فى القضاء على ظاهرة تكدس القمامة وخلق بيئة نظيفة بالمدينة. (وال)

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