الاتحاد الفلاحي التونسي يتوقع موسم حبوب “كارثي” بسبب الجفاف

توقع اتحاد الفلاحة التونسي اليوم الخميس أن موسم الحبوب لهذا العام سيكون ”كارثيا” بتراجع نحو 75% في المحصول بسبب الجفاف الحاد.
وقال عضو اتحاد الفلاحة في تصريح لوكالة رويترز أنه يتوقع أن يتم حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.
وبحسب وسائل إعلام تونسية بدأت سلطات البلاد منذ أسبوع بقطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التي خلفت سدودا شبه فارغة.
هذا التراجع المتوقع لمحصول الحبوب في تونس من شأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التي توشك على الانهيار وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك