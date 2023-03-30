الاتحاد الفلاحي التونسي يتوقع موسم حبوب “كارثي” بسبب الجفاف

توقع اتحاد الفلاحة التونسي اليوم الخميس أن موسم الحبوب‎ لهذا العام سيكون ‎‏”كارثيا” بتراجع نحو 75% في المحصول بسبب الجفاف الحاد.‏

وقال عضو اتحاد الفلاحة في تصريح لوكالة رويترز أنه يتوقع أن يتم حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم ‏مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.‏

وبحسب وسائل إعلام تونسية بدأت سلطات ‏البلاد منذ أسبوع بقطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض ‏الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التي خلفت ‏سدودا شبه فارغة.‏

هذا التراجع المتوقع لمحصول الحبوب في تونس من شأنه أن يعمق مصاعب ‏المالية العامة التي توشك على الانهيار وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ ‏دولية.‏