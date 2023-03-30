الدبيبة يتعهد بحماية القطاع الزراعي للوصول الى الاكتفاء الذاتي

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية.

وتعهد “الدبيبة” بتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده ظهر اليوم الخميس مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارة الزراعة والثروةالحيوانية بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور وكلاء الوزارة ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، ونائب رئيس الوزراء ووزيرالزراعة المكلف حسين القطراني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.