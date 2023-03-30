اقتصاد

الدبيبة يتعهد بحماية القطاع الزراعي للوصول الى الاكتفاء الذاتي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة المنتهيةعبدالحميد الدبيبةتفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية.

وتعهدالدبيبةبتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده ظهر اليوم الخميس مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارة الزراعة والثروةالحيوانية بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور وكلاء الوزارة ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، ونائب رئيس الوزراء ووزيرالزراعة المكلف حسين القطراني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

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الوصول الى الاكتفاء الذاتي حماية القطاع الزراعي ليبيا

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الوطن الليبية

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