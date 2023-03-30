أخبار ليبيا 24

ترأس وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، وفد دولة ليبيا المشارك بالاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية ” الكوميسا – الاياك – السادك ” الذي عقدت فعالياته يوم أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، طالبت ليبيا رسميا استضافة مقر الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية

وقالت الوزارة إن الاجتماع الأفريقي استعرض تقارير الاجتماعات السادس والسابع والثامن والتاسع للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية المعنية بالتجارة والجمارك والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش في كلمته خلال الاجتماع على الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الثلاثية في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم أصحاب الأفكار الريادية.

وطالب وكيل الوزارة الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب دولة ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة.

ودعا حنيش التكتلات الأفريقية إلى دعم الجهود المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بدولة ليبيا.