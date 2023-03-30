الاتفاق على زيادة الكمية المخصصة من اليوريا للمزارعين و دعم الأعلاف للمربين

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس 30 مارس 2023، بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، لمتابعة الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين، ومناقشة خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما تمت مناقشة دور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين.

وأكد الدبيبة على ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية، وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الاراضي الزراعية.

وتم الاتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات.