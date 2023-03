أسعار الذهب ترتفع وسط انخفاض الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنحو 1% خلال تداولات يوم الخميس، وسط تزايد الإقبال على المعدن ‏النفيس بسبب تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات بينما يترقب المستثمرون ‏بيانات التضخم الأميركية للحصول على مؤشرات على خطوة مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي التالية.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46‏ دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوياته ‏منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في وقت سابق، وزادت العقود الأميركية ‏الآجلة للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنا بالنسبة ‏للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كما تراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة ‏الأميركية لأجل عشر سنوات.‏

وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات: “على المدى ‏القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من ‏العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا ‏للأونصة”.‏

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين هذا ‏الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، ‏مثل استحواذ ‏UBS‏ على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست ‏سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.‏

في غضون ذلك، قال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن المعدن الأصفر “صمد بشكل ‏جيد نسبيا في مواجهة الظروف غير المواتية”.‏

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات ‏المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي ‏الاتحادي الفدرالي بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.‏

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا عند زيادة أسعار ‏الفائدة لكبح التضخم.‏

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3% إلى ‏‏23.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8% إلى 984.31 دولار، كما زاد ‏البلاديوم 1.7% إلى 1464.63دولار.‏

