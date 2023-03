“الدبيبة” يتابع اجراءات وزارة الزراعة لتوفير الأعلاف للمربين وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلال زيارة تفقدية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “سهيل أبوشيحة”، أوضاع الوزارة، والوقوف على خطتها للعام 2023م، والإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين.

ونوقش خلال زيارته خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، ودور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية، وتوفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الاراضي الزراعية.

وتم الاتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات.

وحسب المكتب الاعلامي لمنصة حكومتنا فأنه كان في استقبال “الدبيبة”نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المكلف “حسين القطراني”، كما عقد خلال هذه الزيارة اجتماع موسع مع مديري المكاتب والجهات التابعة للوزارة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكلاء الوزارة.

