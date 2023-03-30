الدبيبة يصدر بشكل سري قرار تفعيل مصلحة التسجيل العقاري جزئياً .. تعرف على تفاصيله

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراراً برقم 578 لسنة 2022م ، بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا، وبحسب مصادر مطلعة فقد تم حجب نشر القرار على وسائل الاعلام شهور عديدة، لينشر الدبيبة قرار تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ، الذي بموجبه أعطى الإذن بمنح الشهائد والخرائط العقارية منذ 11 ديسمبر من العام الماضي.

ووفقا للقرار تقضي المادة الأولى من القرار بقبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية ، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية ، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية .

ومنح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع ، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه ، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.