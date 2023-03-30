خاص.. “العقيلي” يناشد الحكومة بضم جرحى الكرامة إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى

صرح رئيس اللجنة التسييرية لشؤون جرحى القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقة الشرقية “نوري العقيلي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: لا يوجد علاج لجرحى الكرامة بداخل وخارج ليبيا، ولا توجد لهم أي مزايا من مزايا الشهداء الجرحى، حيث تم مداهمة مقر الجرحى والاستلاء عليه من قبل مجموعة 20/20 وإخراج كل الموجودين به وإغلاقه بتاريخ 15/9/202‪2.

وأضاف بالقول: أصبح تعداد الموتى في تزايد من الجرحى بسبب عدم توفر العلاج لهم، وكل جريح يتحدث عن وضعه وحالته يتعرض لاختطافه أو السجن .

وتابع بالقول: تم مناشدة الحكومات والبرلمان ولكن دون جدوى وكانت المبررات بأن مسؤولين بالمنطقة الغربية “طرابلس” هم السبب في كل ما ذكز.

وتابع قائلاً: نرفض كل من يتحدث بإسمنا سواء من القيادة العامة أو غيرها، وأنا جريح مصاب ومبتور الأطراف من سنة 201‪6 ببنغازي، ولكن لا يوجد إهتمام الجرحى والشهداء سواء من القيادة العامة أو حكومة باشاغا.

وقال: مع أن أولوية المصالحة الوطنية تبدأ بجبر ضرر جميع الأطراف، ولكن بخصوص شهداء وجرحى عملية الكرامة لا حياة لمن تنادي.

وختم حديثه قائلاً: نظراً للتهميش الذي يعاني منه جرحى وشهداء ومفقودين الكرامة، عليه نناشد رئيس الحكومة الليبية بضم شهداء وجرحى الكرامة الذين قارعو الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى حسب قرار 114 لسنة 2017 إسوةً بباقي الشهداء وجرحى عملية البنيان المرصوص وقوات بركان الغضب والإهتمام بعلاجهم.

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