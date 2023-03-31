عضو بلجنة سعر الصرف يوصي بتحريك بند الدعم تدريجياً.. ويعدد الأسباب

قال عضو اللجنة الفنية بسعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي “سند الحاسي” خلال ندوة بعنوان “واقع الاقتصاد الليبي من منظور مشاورات صندوق النقد الدولي”: أحد توصيات صندوق النقد الدولي النظر في بند الدعم في ليبيا، حيث شكل بند الدعم في سنة 2022 جزءاً كبير من الموازنة العامة، وهذا يشكل تحدي كبير لأي موازنة قادمة.

وتابع بالقول: ودائما نحن نقول جمود مالي، توجد بنود رئيسية تكلفتها تابثة، وأي مسؤول عن السياسة المالية عندما يرى أمامه ثلاث بنود تكلفة تابثة، وعندما يتم التغيير يتم التغيير في بند “التنمية”.

وقال: حيث نأمل من الحكومة تقف وقفة جادة في بند “الدعم”، لأن لا شك عندما يتم تحريك بند الدعم تدريجياً يمكن استخدم الفوائد في مبادرة انمائية أخرى مثل: الأمن الغذائي ويعتبر مهم جداً في ليبيا، لأن أغلب غدائنا يتم استيراده من الخارج، لأن قطاع الزراعي في ليبيا لا يشكل إلا 4٪ من الجاذبية بسبب ندرة المياه في ليبيا وأغلب المياه في ليبيا مياه جوفية ومتعرضة للندوب والنهر الصناعي وغيره.

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