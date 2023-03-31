خلال 24 ساعة.. إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و200 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان لها، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأمس الأربعاء، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 – 2027.

وأكد الأعضاء دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.