النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 1% في تعاملات يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين



وجاء ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرين عن كثب التطورات في توقف صادرات نفط كردستان العراق، وتعويض انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية انخفاضًا أقل من المتوقع في الإمدادات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا، بما يعادل 1.3%، إلى 79.27 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أو ‏‏1.9%، إلى 74.37 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتعززت الأسعار بعدما أفادت بيانات من شركات منتجة للنفط بأنها أوقفت أو ‏قلصت الإنتاج في عدد من حقول النفط بإقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق ‏بعد وقف تصدير الخام من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات ‏التعطل في المستقبل.‏

واضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، أو ‏ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط ‏أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى ميناء جيهان التركي.‏

