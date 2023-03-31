أسعار النفط تتجه إلى الانخفاضات الشهرية وبرنت بـ 78.64 دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع توجه المؤشرات القياسية إلى أضعف أداء شهري لها منذ نوفمبر، قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة التي قد تعطي أدلة على تحركات أسعار الفائدة المستقبلية وقوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي ارتفعت نحو 5 بالمئة هذا الأسبوع، 63 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.64 دولار للبرميل في الساعة 0824 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 73.93 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب رويترز.

تم تعيين العقود على انخفاض شهري بنسبة 6 بالمئة و4 بالمئة على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 2021 في وقت سابق من الشهر في أعقاب أكبر إخفاقات البنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وخفت حدة المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية كاملة بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتنتظر الأسواق الآن أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي يتتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، والتي من المقرر تقديمها اليوم.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع تقليص مبادرات المناخ.

انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي.

ووجدت الأسعار أيضًا دعمًا حيث ارتفع نشاط التصنيع في الصين في مارس، متجاوزًا التوقعات، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوسع القياسي في فبراير.

وقالت مصادر إنه مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، من المرجح أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا باتفاقهم الحالي لخفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الاثنين.