مصرف ليبيا المركزي يعلن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2023/03/23 حتى 2023/03/29. ويأتي ذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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