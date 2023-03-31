مندوبون: من غير المرجح أن تعدل أوبك + سياسة النفط في محادثات الإثنين القادم

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قال خمسة مندوبين من أوبك إن من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي لخفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الإثنين القادم بعد تعافي أسعار النفط عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا، بحسب رويترز.

وتعافى النفط صوب 80 دولارًا للبرميل لخام برنت بعد انخفاضه إلى ما يقرب من 70 دولارًا في 20 مارس، مع انحسار المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق مما يحد من الإمدادات.

ومن المقرر أن تعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا افتراضيا للجنة المراقبة الوزارية التي تضم روسيا والسعودية يوم الإثنين.

تطور جديد

وقال أحد المندوبين عن محادثات يوم الإثنين إن “من الصعب توقع أي تطور جديد”. وأضاف آخر إن “القيود المفروضة على كردستان والانخفاضات الأخيرة في الأسعار ليست مهمة بما يكفي للتأثير على مسار سياسة أوبك + العام لعام 2023”.

وقال ثلاثة مندوبين آخرين في أوبك + أيضا إن أي تغييرات في السياسة غير مرجحة يوم الإثنين. بعد تلك المحادثات، لن يكون الاجتماع الكامل التالي لأوبك + حتى يونيو.

يمثل انخفاض أسعار النفط مشكلة لمعظم أعضاء أوبك + لأن اقتصاداتهم تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

ومع ذلك، لم يثر مندوبو أوبك + أي اقتراح بمزيد من الإجراءات لدعم السوق بعد انخفاض الأسعار الأخير وتوقعوا استقرار الأسعار – وهو ما أظهروا منذ ذلك الحين علامات على القيام به.

وفي نوفمبر الماضي، خفضت أوبك + هدف إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد 19 في عام 2020. وينطبق نفس التخفيض على عام 2023 بأكمله. وقال وزير الطاقة السعودي إن أوبك + ستلتزم بالهدف المخفض حتى نهاية العام.