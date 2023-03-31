تنويه هـام من مصرف الجمهورية بشأن السحب النقدي من الصرافات

نوه مصرف الجمهورية، السادة زبائن المصرف أنه بإمكانهم السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .

أماكن تواجد الصرافات الآلية :

فرع تراغن-فرع برقن-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان-فرع صبراته المدينة-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الاسلامية-فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع الميدان-فرع الرشيد-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليته-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع باب الجديد-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس- فرع غرب طرابلس-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع سوكنة .