صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر مارس تقترب من حاجز 6 مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر مارس 5 مليون و600 ألف برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية.

وشحنت الناقلة النفطية الأولى ( دلتا ايوس ) مليون برميل إلى الصين، في حين شحنت الناقلة النفطية الثانية ( زيوس ) مليون برميل إلى الصين.

أما الناقلة النفطية الثالثة ( دلتا تولمي ) شحنت مليون برميل إلى الصين، في حين شحنت الناقلة النفطية الرابعة ( كريتي هيرو ) مليون برميل ولم تحدد وجهتها.

والناقلة المليونية الخامسة ( كارفاس ) شحنت 600 ألف برميل إلى إيطاليا، بينما شحنت الناقلة النفطية السادسة ( فرونت سيوز ) مليون برميل إلى الصين.

وتراوح الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير خلال شهر مارس ما بين 207 إلى 216 ألف برميل يوميا عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتتخذ شركة الخليج العربي للنفط أثناء عمليات الشحن والتصدير كافة الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة.