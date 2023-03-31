بعد أزمات البنوك العالميّة.. هل بات التمويل الإسلامي الحلّ الأمثل للأزمة؟

بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008، زادت الحاجة وارتفعت أصوات غربية بأنّ اللجوء لقواعد الاقتصاد والتمويل الإسلامي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات المالية التي سببتها آلية سعر الفائدة كقاعدة أساسية في التمويل والمعاملات المالية.

ويعتبر التمويل الإسلامي واحداً من الحلول البديلة، لتلبية احتياجات القروض والاستثمار للأفراد والشركات، وذلك من خلال عقود مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتضمن مفهوم المشاركة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة، وفي الآونة الأخيرة، ازدادت شعبية التمويل الإسلامي بسبب أزمات البنوك العالمية والمخاطر المرتبطة بالفوائد المرتفعة والتحكم غير الشفاف في النظام المصرفي التقليدي.

يشهد العالم الإسلامي انتشاراً متزايداً للتمويل الإسلامي، حيث يقدّر مؤشر “ثومسون رويترز” لتحليل صناعة التمويل الإسلامي قيمة هذا القطاع بما يتجاوز 2 تريليون دولار، كما أنّ العديد من البنوك الكبرى في العالم أدخلت منتجات تمويل إسلامية، مما يؤكّد أهمية هذا النوع من التمويل.

ويعتبر التمويل الإسلامي أيضاً أحد الحلول الأكثر أماناً للمستثمرين، حيث يتمتّع بمستويات أقل من المخاطر والتأثيرات السلبية في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية.

ويعتمد التمويل الإسلامي على مبدأ المشاركة والتعاون بين الأطراف، ويتم الاستثمار في مشاريع وأنشطة تتماشى مع القيم الإسلامية، وهو ما يساعد في تقليل المخاطر وتحسين العوائد.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أنّ التمويل الإسلامي يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وذلك بتوفير الاستثمارات وتحفيز النمو