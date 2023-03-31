تحديث لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 31 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 31/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
وصعدت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بشكل طفيف في ظل تذبذب سعر أونصة الذهب عالمياً مابين الارتفاع والانخفاض.
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1969.1 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب238.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب277.66 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب290.88 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب317.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 295 ~310 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~320 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب330 ~350 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.30 ~2.50 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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