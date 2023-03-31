ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم السبت 1 ابريل 2023م .

وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من بنغازي الى الاسكندرية (مصر) رقم LN208 سيكون على تمام الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 2023/04/1 .

وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة الاسكندرية الى بنغازي رقم LN209 سيكون على تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتاريخ 2023/04/1 .

ونوهت الخطوط الجوية الليبية جميع المسافرين على رحلة أن معيتيقة الإسكندرية معيتيقة بأن تم إعادة جدولة توقيت كما موضح في جدول أدناه.

وأشارت أن موعد إقلاع الرحلة معيتيقة الإسكندرية رقم LN210 على تمام الساعة 01:30 بعد منتصف الليل بتاريخ 2023/04/02.

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.

جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم السبت 1 ابريل 2023م: