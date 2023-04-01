المركزي: فتح 482 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

الوطن| رصد

نشر مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وأظهرت بيانات المصرف فتحه 482 اعتمادا مستنديا، خلال تلك الفترة، من شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، والإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية، وخدمات الطيران.

وأشار المصرف المركزي إلى أن نشره الاعتمادات المستندية للشركات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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