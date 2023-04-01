التضامن الاجتماعي يبدأ اليوم السبت المرحلة الأولى من توزيع السلات الرمضانية

أكد مصدرا من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لتطبيق بكم الإخباري، اليوم السبت 1 أبريل 2023، بدء المرحلة الأولى، من توزيع السلات الرمضانية للمستفيدين من مبادرة تضامن الأولى، وهم أصحاب المعاشات الأساسية الذين تتكون أسرهم من فردين فما فوق، والذين استوفوا بياناتهم بشكل كامل في قاعدة بيانات الصندوق.

وأوضح المصدر أن بداية التوزيع ستكون على مكاتب الهيئة بكل من المدن التالية، طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، البيضاء، الزاوية، زليتن، ترهونة، غريان، الخمس، سرت، طبرق.