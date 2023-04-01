الحقول البحرية الليبية تنتج مليار قدم مكعب من الغاز و42.5 ألف برميل نفط

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن حقول النفط والغاز البحرية الليبية تنتج مليار قدم مكعب من الغاز، و42.5 ألف برميل نفط.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن حقل البوري أكبر الحقول البحرية في البحر المتوسط، إذ ينتج نحو 23.5 ألف برميل نفط يومياً. وتديره شركة مليتة للنفط والغاز حقل البوري ويقع على مسافة 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط، لافتتا أن إنتاجه بدأ في عام 1988 بعد اكتشافه عام 1976.

أشارت المؤسسة أن حقل الجرف البحري يقع على بعد 130 كم شمال غرب مدينة طرابلس، ويصل إنتاجه إلى 19 ألف برميل يومياً، وتديره شركة المبروك للعمليات النفطية، واكتُشف عام 1967، وبدأ إنتاجه عام 2003.

وأوضحت المؤسسة أن حقل بحر السلام البحري ينتج مليار و40 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً، ويقع على بعد 110 كم من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز، وبدأ إنتاجه في عام 2005.