بدء أعمال صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب بميناء المنطقة الحرة بمصراتة

بدأت اليوم السبت 1 أبريل 2023، أعمال صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالمنطقة الحرة بمصراتة.

وذلك تنفيذا للخطة العامة لتطوير الميناء، وتحسين جودة العمل والرفع من القدرة الإنتاجية، وذلك منذ إنشائها في منتصف السبعينيات حيث تحتوي هذه الصوامع على 12 خلية رئيسية قطر الواحدة منها 12 مترا، وارتفاعها 45 مترا وبسعة إجمالية تصل إلى 40 ألف طن.

وبحسب إدارة المنطقة فإن هذه الأعمال ستساعد الصوامع في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز 88% ومن المتوقع الانتهاء وتسليم المشروع نهاية شهر يونيو القادم.