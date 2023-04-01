عدد من المسؤولين المشاركين بندوة واقع الاقتصاد الليبي يشيدون بأداء المصرف المركزي.. وهذه التفاصيل

أهم محاور ندوة واقع الاقتصاد الليبي من منظور مخرجات المشاورات مع صندوق النقد الدولي كانت علاقة مصرف ليبيا المركزي بصندوق النقد الدولي وآخرها المشاورات التي جرت بشأن المادة الرابعة بحضور جُل وزارات حكومة الوحدة الوطنية والتي أسفرت على عدة مواضيع أهمها الاستمرار في رفع معدلات الافصاح والشفافية والتحرر من الاقتصاد الريعي وأن يكون هناك عدة مصادر للدخل وإستقرار في سعر صرف السعر وسط في ظل وجود تجارب لدول مشابهة للحالة الليبية التي لم تحافظ على صرف السعر الخاص بها.

وتأتي أهم نقطة وعي المحافظة على الاستدامة المالية للدولة،كما تطرق الحضور لأهم المراحل التي رافقت تغيير سعر صرف الدينار الليبي وما إنبثق عنها من اجتماعات ولقاءات بين اللجان المشكلة من فرعي المصرف إلى أن اعتمد تغيير سعر صرف الدينار بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

وتم الحديث على أهم مراحل تطور السياسة النقدية ومعالجة التضخم العام، كما اتفق الحاضرون على التناغم الموجود حالياً بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية والاقتصادية.

كما صرّح وزير الاقتصاد المكلف “سهيل أوشيحة”خلال مداخلته بأن مصرف ليبيا المركزي خلال العشر سنين الماضية قاد المرحلة لوحده وأدى ما هو مطلوب منه في ظل وجود أدرع أخرى من الدولة كانت تعمل ضد الاقتصاد الليبي .

وكانت الحكومات السابقة تتخد إجراءات أدّت لعرقلة خطوات مصرف ليبيا للاصلاح، وقام المركزي بالمحافظة على الأرصدة وتحمل لوحده كافة المعوقات الاقتصادية بإتخاده اجراءات ساهمت في عدم وصول ليبيا للاستذامنة من البنك الدولي.

وقال: خلال عهد حكومة الوحدة الوطنية تغيرت لغة الاقتصاد بعد أن كانت تتحدث عن أزمة الخبز والمواصلات والسيولة الآن تغيرت المفاهيم وأصبحنا نناقش في مشكلة المالية العامة وعدم وجود سياسة مالية للاقتصاد وعدم وجود فعلي للضرائب والجمارك والتعريفة الاقتصادية ليس لها هدف ويجب على الحكومة أن تبني سياسة مالية عامة في الجمارك والضرائب حتى يتم توجيه القطاع الخاص فيما يخدم الدولة.

كما تم مناقشة كيفية تنظيم عملية توزيع الدعم المقدم من الحكومة للمواطن بشكل أفضل حتى يصل بالصورة الصحيحة لمستحقيه.

كما أشاد محمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خلال مداخلته بأن الفضل لله ثم لمصرف ليبيا المركزي لوصولنا لهذه المرحلة في ظل عدم تناغم بعض الجهات وأن الاقتصاد الآن في أيادي آمينة في ظل وجود الكوادر الشابة وتطرق لرؤية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي التي سترى النور نهاية شهر يونيو الحالي.

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