تحديث لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 01 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 01/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
وارتفعت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بشكل طفيف في ظل تذبذب سعر أونصة الذهب عالمياً مابين الارتفاع والانخفاض.
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1968.11 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب239.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب278.8 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب292.00 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب318.7 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 295 ~310 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~320 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب330 ~350 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.30 ~2.80 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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