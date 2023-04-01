المركزي: لانية لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار في 2023

كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس السبت لصحيفة”العربي الجديد” أنه لا توجد نية لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار هذا العام، وأن العمل سيستمر بالسعر الحالي إلى أجل آخر.

وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك في تصريح للصحيفة إن العودة لسعر الصرف القديم (1.4 دينار للدولار) أو تخفيض سعر الصرف في الوقت الحاضر، مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، يعد”أضغاث أحلام”؛ فالاحتياطيات محدودة مع عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن سعر أقل من السعر المعلن.

وقال المبروك ل إن المطلوب تفعيل أدوات السياسة النقدية وضبط الإنفاق العام واتخاذ جملة من الإجراءات من أجل رفع القوة الشرائية للمواطن، وأن المركزي خفض سعر الصرف قبل أكثر من عامين ولم تحل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى حدوث قفزات في الأسعار وعدم نجاح روشتة الإصلاح الاقتصادي بشأن تخفيض سعر الصرف تدريجيا وصولا إلى السعر التوازني.

ومن جانبه أكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي في تصريح للصحيفة أن الوقت مناسب لتخفيض سعر الصرف الحالي مع انخفاض القوة الشرائية للدينار، وتحسن الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وإن رفع قيمة الدينار بنسبة 10% يعتبر جيدا ولا سيما مع زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام.

وكان تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 ذكر أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهرا مقابل 56 شهرا قبل 2013.