مصرف ليبي يصدر بطاقات تداول بهذه المزايا

أعلن مصرف شمال أفريقيا، السبت عن البدء باصدار بطاقات تداول المربوطة بالحساب مباشرة في الفروع والوكالات .

وأشار مصرف شمال أفريقيا، ان البطاقات متوفرة بـ( وادي الربيع – صلاح الدين – ابوسليم – سوق الجمعة – المرج ) مؤكدًا أن العمل جاري لتفعيل الخدمة في باقي الفروع .

وأوضح المصرف أن من المزايا التي توفرها بطاقة تداول، التسوق من الانترنت والتحويل من حساب بطاقة الى بطاقة وشحن بطاقة مسبقة الدفع من البطاقة المربوطة بالحساب وشراء كروت الدفع المسبق والتسوق من نقاط البيع التى تعمل على شبكة تداول والعديد من المزايا الاخرى .