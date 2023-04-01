اقتصاد عاجل

اخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لهذا اليوم

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد الموافق 2 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

  • مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
  • مصرف الجمهورية فرع عين زارة
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال والنساء
  • مصرف الصحاري وكالة تاجوراء
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب3000د.ل
  • مصرف الجمهورية وكالة قرجي
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب 5000د.ل

مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 بسقف سحب 2500د ل

  • مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
  • مصرف الجمهورية فرع ترهونه ترغلات
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع القادسية
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 بسقف السحب 5000د.ل
  • مصرف الجمهورية فرع غريان
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
  • مصرف الجمهورية فرع المدينة الزاوية الميدان
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء بسقف السحب 5000د.ل
  • مصرف شمال أفريقيا فرع جنزور
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
  • مصرف الجمهورية فرع مستشفىٰ القلب
    سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023
  • المصرف التجاري الوطني
    أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
  • مصرف الجمهورية
    السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك