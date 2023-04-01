اخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد الموافق 2 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال مصرف الجمهورية فرع عين زارة

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال والنساء

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال والنساء مصرف الصحاري وكالة تاجوراء

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب3000د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب3000د.ل مصرف الجمهورية وكالة قرجي

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب 5000د.ل

مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 بسقف سحب 2500د ل