اخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد الموافق 2 ابريل .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
- مصرف الجمهورية فرع عين زارة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال والنساء
- مصرف الصحاري وكالة تاجوراء
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب3000د.ل
- مصرف الجمهورية وكالة قرجي
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال بسقف سحب 5000د.ل
مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 بسقف سحب 2500د ل
- مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
- مصرف الجمهورية فرع ترهونه ترغلات
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع القادسية
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 بسقف السحب 5000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع غريان
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للرجال
- مصرف الجمهورية فرع المدينة الزاوية الميدان
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء بسقف السحب 5000د.ل
- مصرف شمال أفريقيا فرع جنزور
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع مستشفىٰ القلب
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الأحد 2 ابريل 2023
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .
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