مصرف ليبي يوضح بشأن توزيع السيولة النقدية بالصكوك

أصدر مصرف ليبي، مساء السبت اعلانًا هامًا بشأن استمرار توزيع السيولة النقدية بالصكوك.
وأوضح مصرف شمال أفريقيا، بأن فرع زليتن مستمر في توزيع السيولة النقدية بالصكوك اليوم الأحد الموافق 2023/04/02 م إلى حين نفاذ السيولة وسقف السحب 2500 دينار .
واشار مصرف شمال أفريقيا، أن فرع زليتن يقدم الخدمات التالية
- السحب
- الإيداع
- استلام حوافظ المرتبات وتنزيلها
- التحويل من حساب إلى حساب
- قبول صكوك المقاصة وإيداعها في حسابات الزبائن
- إصدار دفاتر الصكوك
- إصدار الصكوك المصدقة
- اصدار وشحن بطاقات الفيزا
- الاشتراك في خدمات الهاتف النقال ( الرسائل القصيرة SMS ، موبي ناب )
- إصدار بطاقات السحب الذاتي ( ATM ) Debit Card
- إصدار بطاقات مشترياتي ( هدية رمضان )
- إصدار نقاط بيع ( ناب 4 باي ) و (POS) للأنشطة التجارية
- شحن آلة السحب الذاتي وتشغيلها .
ملاحظة : يجب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب
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