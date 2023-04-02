انتشار القمامة بين منازل الليبيين وناقوس الخطر يدقّ من كارثة صحية وبيئية تتوالى الأزمات على المواطن الليبي مع مرور الوقت في ليبيا، لا سيّما في العاصمة طرابلس مروراً بأزمة النفايات. حيث أصبحت أكوام النفايات مشهداً مألوفاً لدى سكان العاصمة الليبية طرابلس، فلم يعدّ المواطن الليبي يتضايق من هذه الأكوام، حتّى أصبحت الشكاوي لا تجدي نفعاً. ويعزو مسؤولو الأجهزة المعنية بالنظافة والبيئة، المشكلة إلى أنّ إمكانات أجهزة الخدمات العامّة في البلاد ما زالت ضعيفة جداً، وعدم حصول العمال على حقوقهم من قبل حكومات البلاد المتعاقبة. وأكّد أحد سكان العاصمة “طرابلس”، أنّ المدينة يقطنها نحو مليوني نسمة لا يتوفّر فيها إلّا مكب رئيسي واحد لمدة ثلاثين عاماً، في منطقة سيدي السائح إلى الجنوب الشرقي منها،حيث أصبح المكب بين المناطق السكنية بسبب التوسّع العمراني، مما أدى إلى إغلاقه …