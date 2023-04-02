الأسود: انتعاش إنتاج النفط لن ينعكس على الليبيين

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن زيادة إنتاج النفط الليبي مرتبطة بحالة الاستقرار، التي يشهدها القطاع النفطي، وبعده عن الصراعات، وكذلك إلى الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع بأكثر من ثلاثين مليار دينار ليبي.

وأوضح الأسود، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك ترتيبات مالية بقيمة 34 مليار دينار ليبي تقريباً، جرى تخصيصها العام الماضي، لدعم قطاع النفط.

ومع ذلك لا يتوقع الأسود أن ينعكس انتعاش القطاع النفطي على الليبيين لأن مشكلة المواطن لا تتعلق بإنتاج النفط في الوقت الراهن، فالموازنة كانت بعيدة عن العجز خلال السنوات الأخيرة، لكن الانعكاس الإيجابي على حال المواطن مرتبط بالاستقرار السياسي، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، لتكون هناك رؤية تنموية بمدد قصيرة عاجلة قصد رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى رؤى تنموية طويلة الأمد لتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.