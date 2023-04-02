مساع لإحياء مشروع الكفرة الزراعي

قال مدير إدارة المتابعة بمشروع الكفرة الزراعي مصطفى بومطاري أن عدد الحقول المنتجة بالمشروع خلال الموسم الشتوي بلغت 30 حقلا، وجاري العمل على تجهيز 24 حقلا للدخول للإنتاج الموسم الصيفي من العام الحالي 2023، مضيفا باستمرار السعي لإحياء ما يقارب 25 % من إجمالي مساحة المشروع، وذلك بعد أن كانت الحقول المنتجة في يوليو الماضي 6 حقول فقط.

وأضاف بومطاري لتطبيق بكم الإخباري أو المشروع يمر بظروف صعبة نتيجة الوضع العام للدولة وغياب الدعم نهائيا، ومع هذا ينتج محاصيل زراعية مختلفة كالقمح والشعير والفول والبطاطا والبرسيم والخرطان الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في علف الماشية، إضافة إلى محاولات توطين زراعة أشجار الفاكهة الصحراوية كنبات القشطة والأفوكادو وذهب البرتقال والمارينجا .

يذكر بأن مشروع الكفرة الإنتاجي تأسس منذ ستينيات القرن الماضي بهدف إنتاج 50 ألف طن من القمح يوميا للاستهلاك المحلي والتصدير.