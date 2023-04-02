مديرية امن طرابلس تعلن شروط و بدء قبول ملفات الراغبين بالانخراط بهيئة الشرطة

أعلنت مديرية امن طرابلس عن البدء في قبول ملفات الدفعة الرابعة للراغبين في الانخراط بهيئة الشرطة وفقا للشروط و اللوائح المعمول بها .
شروط القبول ما يلى :-
• أن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية .
• ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا يزيد على ثلاثين سنة ميلادية .
• ألا يقل طوله عن 169 سم .
• أن يكون حسن السيرة والسلوك .
• ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى .
• أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر .
• ألا يكون متزوجا من أجنبية .
• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى .
• أن يجتاز الدورة التدريبية بنجاح .
التقدم لمعهد التدريب و التعبئة بالمديرية شخصياً مرفقين بالمسوغات التالية :
- المستوى الدراسي
- شهادة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد+ الرقم الوطني
- شهادة بالاقامة + حسن سيرة و السلوك
- صورة من اثبات الهوية + جواز السفر
- الوضع العائلي
- عدد ستة صور شخصية خلفية بيضاء
- عدد ثلاث ملفات شخصية
علما بان باب القبول سيقفل مع نهاية شهر رمضان المبارك و ان الدورة التدريبية سوف تبدأ خلال شهر مايو القادم.
للمزيد من المعلومات زيارة معهد التدريب بمديرية امن طرابلس و الكائن بالفرناج و ذلك طيلة أيام الأسبوع و خلال أوقات الدوام الرسمي.
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