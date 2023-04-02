مديرية امن طرابلس تعلن شروط و بدء قبول ملفات الراغبين بالانخراط بهيئة الشرطة

أعلنت مديرية امن طرابلس عن البدء في قبول ملفات الدفعة الرابعة للراغبين في الانخراط بهيئة الشرطة وفقا للشروط و اللوائح المعمول بها .

شروط القبول ما يلى :-

• أن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية .

• ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا يزيد على ثلاثين سنة ميلادية .

• ألا يقل طوله عن 169 سم .

• أن يكون حسن السيرة والسلوك .

• ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .

ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى .

• أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر .

• ألا يكون متزوجا من أجنبية .

• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى .

• أن يجتاز الدورة التدريبية بنجاح .

التقدم لمعهد التدريب و التعبئة بالمديرية شخصياً مرفقين بالمسوغات التالية :