وزير الاقتصاد المكلف: المركزي حافظ على الاستدامة المالية وساهم في عدم وصول الدولة للاستذانة من البنك الدولي

في ليالي المدينة القديمة وخلال مداخلته في جلسة واقع الاقتصاد الليبي صرّح وزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبو شيحة” بأنه خلال العشر السنين الماضية قام المصرف المركزي بدوره وذلك في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل وجود أدرع للدولة كانت تعمل ضد الاقتصاد الليبي خلال الحكومات السابقة وتحمل لوحده كافة المعوقات الاقتصادية بإتخاده لإجراءات ساهمت في عدم وصول ليبيا للاستذانة من البنك الدولي.

وأضاف بأن المفاهيم الآن تغيرت وأصبحنا نناقش مشاكل مالية واقتصاد.

كما شدد بضرورة تبني سياسة مالية عامة في الجمارك والضرائب حتى يتم توجيه القطاع الخاص فيما يخدم الدولة.

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