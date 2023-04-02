تشيلي أكبر منتج في العالم للنحاس تعلن انخفاض الإنتاج بنسبة 3.7%

أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية في تشيلي التي تعد أكبر منتج في العالم للنحاس، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، بأن إنتاج النحاس انخفض في فبراير الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 384.462 طن، كما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وكشفت التقارير، أن مناجم بيرو تعمل على زيادة الإنتاج بعد الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية، في حين ارتفع إنتاج النحاس في تشيلي بنسبة 1.3% على أساس سنوي في يناير، ومع ذلك، من المرجح أن تستمر إعاقة إنتاج النحاس في تشيلي بسبب تدهور جودة الخام وانخفاض معدلات التكرير.

وانخفضت أسعار النحاس في فبراير إلى 8937 دولارا أمريكي من 9000 دولار أمريكي في الشهر السابق، نتيجة التفاؤل في السوق بعد أن أدت إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، إلى ارتفاع الأسعار في شهر يناير.