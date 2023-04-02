ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 213 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفع إنتاج النفط الخام، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، إلى مليون و 213 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و 933 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 754 مليون قدم مكعب، و 57 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و89 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 33 مليون قدم مكعب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك