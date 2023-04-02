ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 213 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفع إنتاج النفط الخام، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، إلى مليون و 213 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و 933 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 754 مليون قدم مكعب، و 57 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و89 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 33 مليون قدم مكعب.