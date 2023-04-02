مستشار المحافظ: الاقتصاد الريعي المتركز على مصدر واحد للدخل هو اقتصاد ملعون ويقتل كل شيء

قال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع” إن الاقتصاد الريعي الذي يقوم على مصدر واحد للدخل وهو النفط كما هو قائم في ليبيا هو نظام اقتصادي ملعون واقتصاد يقتل كل شيء ويؤدي إلى تركز حقيقي في المخاطر.

وأوضح “المانع” أن ليبيا اليوم كلها متركزة في قطاع واحد وهو النفط، وكلما زادت الأسعار وارتفع الإنتاج فالأمور جيدة، لكن بمجرد انخفاض أسعار النفط أو انخفاض الإنتاج تتدهور الأوضاع، لذلك نحن أمام اقتصاد خطير.

وأضاف بأن هذا الاقتصاد الريعي له آثار أخرى جانبية من بينها أن هذا الاقتصاد يعتبر محبطًا للعملية التعليمية وقاتل للطموحات والدولة فيه تقود في كل شيء، والبعد الآخر أن هذا الاقتصاد هو قاتل للمجتمع المدني وضارب للشفافية.

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