خاص.. السيولة لصدى: وصول شحنة بقيمة 28 مليون إلى مدينة الكفرة مخصصة لفروع عدد من المصارف

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار مدينة الكفرة مساء اليوم الأحد شحنة سيولة بقيمة 28 مليون دينار قادمة من طرابلس .

مخصصة لفروع مصرف الوحدة 15 مليون ومصرف الجمهورية 10 مليون و مصرف شمال افريقيا 3 مليون .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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