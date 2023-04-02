غرفة الطوارئ لتوفير السلع تتفق على إحالة مقترح لضبط أسعار بعض السلع

عقدت غرفة الطواريء اجتماعها الرابع بمقر جهاز الحرس البلدي يوم الأحد حيث ترأس الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي وبحضور مدير ادارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي مدير مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس ومدير ادارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومندوب وزارة العمل ورئيس قسم التسويق بالوزارة و مقرر اللجنة

حيث تم خلال هذا الاجتماع إستعراض جدول الأعمال ومناقشة التقرير الإسبوعي المقدم إلى مجلس الوزراء و قد إتفق أعضاء الغرفة على اعداد مقترح بشكل عاجل يقدم إلى وزير الاقتصاد و التجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع الهامة، حتى تتولى الجهات الضبطية العمل به وعدم التلاعب من المخالفين خاصة أسعار اللحم و البيض

حيث تم تحديد تسعيرة لتكون سعر كيلو اللحم الضان الأقل من 6 أشهر( 50 دينار ) ، وكيلو اللحم الضان أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة (40 دينار) ،سعر كيلو اللحم الضان الأكثر من سنة (30 دينار ) وسعر البيض لطبق عدد 30 ( 12 دينار) ..

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