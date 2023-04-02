غرفة متابعة توفر السلع تعقد اجتماعها الرابع للعام الجاري

عقد أعضاء غرفة الطوارئ المتابعة لتوفر السلع الأساسية، اليوم الأحد اجتماعها الرابع برئاسة رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة وحضور مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية.

واتفق المجتمعون على إعداد مقترح عاجل يقدم إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لإصدار قرار بشأن تحديد أسعار السلع حتى تتولى الجهات الضبطية العمل به وعدم التلاعب من المخالفين خاصة أسعار اللحم والبيض.