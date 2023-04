غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية تعد مقترح يقدم بشكل عاجل الى وزير الاقتصاد لأصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع خاصة اللحم و البيض

اتفق اعضاء غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية، اليوم الاحد، خلال اجتماعها الرابع برئاسة رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة”، على اعداد مقترح بشكل عاجل يقدم الى وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” لأصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع الهامة حتى تتولى الجهات الضبطية العمل به و عدم التلاعب من المخالفين خاصة أسعار اللحم و البيض.

لتكون تسعيرة اللحم الضان الوطني وبيض المائدة، بأن سعر كيلو اللحم الضان الاقل من 6 أشهر 50 دينار و كيلو اللحم اكثر من 6 أشهر واقل من سنة 40 دينار، والسعر الاكتر من سنة 30دينار، أما سعر البيض لطبق 30 بيضاء 12 دينار.

وعليه هذه الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة لضمان توفر السلع و حماية المستهلك، و سيتم ضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.

وحضر الاجتماع مدير ادارة التجارة الداخلية بالوزارة “مصطفى قدارة ” ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة “فوزي وادي” ومدير ادارة الشؤون الأمنية بجهاز الامن الداخلي “جلال القلالى” و مدير مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس “شعبان صالح ” ومدير ادارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة علي الاغذية والادوية “عبد المجيد سليمان” ومندوب وزارة العمل “سالم ابوشناف” ورئيس قسم التسويق بالوزارة “سالم العنقار” و مقرر اللجنة “نصر الدين كندير”.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية.

