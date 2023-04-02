اقتصاد

غرفة طوارئ توفير السلع تحدد أسعار اللحوم والبيض وتحول مقترحها إلى وزير الاقتصاد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

2 أبريل، 2023 9:27 م

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