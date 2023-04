أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ مجمل إنتاج الحقول البحرية بلغ مليار قدم مكعب من الغاز و42.5 ألف برميل نفط، مؤكدا أن حقل البوري يتصدر تلك الحقول.

واوضحت المؤسسة أنّ حقل البوري هو الأكبر بين حقول البلاد في البحر المتوسط إذ ، مشيراً إلى أن إنتاج حقل الجرف البحري بلغ 19 ألف برميل يومياً وإنتاج حقل السلام البحري بلغ ملياراً و40 ألف قدم من الغاز يومياً.

وأكّدت المؤسسة ملكية هذه الحقول وسنوات اكتشافها وبدء العمل فيها مبينة أنّ حقل البوري الذي يقع على مسافة 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط تديره شركة مليته للنفط والغاز منذ أن بدأ إنتاجه عام 1988، فيما اكتُشف عام 1967.

The post الأعلى انتاجا في ليبيا.. حقل البوري يُنتج نحو 23.5 ألف برميل نفط يومياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا