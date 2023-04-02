اخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لـهـذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2000 د.ل
- مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء
- مصرف التجاري فرع اسبيعة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 3000 د.ل
- مصرف شمال أفريقيا وكالة سيدي السائح
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2500
- مصرف الجمهورية فرع النجيلة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع بالخير
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 5000 د.ل
- مصرف شمال أفريقيا فرع جنزور
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف السحب 2500د.ل
- مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال
- مصرف الصحاري وكالة تاجوراء
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 3000
- مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية
سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 2000
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .
- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي
وصول لمطار مدينة الكفرة شحنة سيولة بقيمة 28 مليون دينار قادمة من طرابلس .
مخصصة لفروع مصرف الوحدة 15 مليون ومصرف الجمهورية 10 مليون و مصرف شمال افريقيا 3 مليون .
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .
أماكن تواجد الصرافات الآلية :
فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .
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