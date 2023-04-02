اخر مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية لـهـذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2000 د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2000 د.ل مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء مصرف التجاري فرع اسبيعة

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 3000 د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 3000 د.ل مصرف شمال أفريقيا وكالة سيدي السائح

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2500

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 2500 مصرف الجمهورية فرع النجيلة

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء مصرف الجمهورية فرع بالخير

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 5000 د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف 5000 د.ل مصرف شمال أفريقيا فرع جنزور

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف السحب 2500د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال بسقف السحب 2500د.ل مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للرجال مصرف الصحاري وكالة تاجوراء

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 3000

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 3000 مصرف الجمهورية فرع جامعة الزاوية

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 2000

سيتم توزيع السيولة النقدية يوم الاثنين 3 ابريل 2023 للنساء بسقف 2000 المصرف التجاري الوطني

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً مصرف الجمهورية

السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .

السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً . فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي

وصول لمطار مدينة الكفرة شحنة سيولة بقيمة 28 مليون دينار قادمة من طرابلس .

مخصصة لفروع مصرف الوحدة 15 مليون ومصرف الجمهورية 10 مليون و مصرف شمال افريقيا 3 مليون .

مصرف الجمهورية

السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .

أماكن تواجد الصرافات الآلية :

فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .