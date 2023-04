النفط يرتفع ويُعوض خسائره

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 7% في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من الإعلان المفاجئ عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل “أوبك+”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8% إلى 85.40 دولار للبرميل، بعدما سجل 86 دولاراً للبرميل في الدقائق الأولى من بدء التداولات، معوضاً بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك، إذ تراجع الخام دون مستويات 72 دولاراً مقابل 86 دولاراً قبل اندلاعها

كما صعدت عقود خام نايمكس بنسبة 7% مسجلة 80.94 دولار للبرميل بعدما تجاوزت مستويات 81 دولاراً.

وكشفت أوبك+ بصورة غير متوقعة عن خفض الإنتاج بنحو 1.15 مليون برميل يومياً.

وشاركت روسيا والسعودية بخفض لإنتاج كل منهما بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من مايو أيار وحتى نهاية 2023.

كما شاركت عدد من الدول العربية بكميات متفاوتة في القرار، من بينها الإمارات والكويت والعراق.

ويأتي هذا القرار بجانب خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري للمجموعة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتوقع رئيس شركة الاستثمار بيكرينج إنرجي بارتنرز بأن يسهم قرار أوبك+ في زيادة أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل.

فيما رفع بنك Goldman Sachs توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل لشهر ديسمبر كانون الأول 2023 مقابل التوقعات السابقة عند 90 دولاراً.

كما يتوقع وصوله إلى 100 دولار في ديسمبر 2024 وذلك بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج.

من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن تخفيضات أوبك+ غير منطقية في هذا التوقيت نظراً لعدم اليقين في السوق.

هذا و من المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غداً الإثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

