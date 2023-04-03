قرار مفاجئ وأسعار ترتفع وانزعاج أمريكي، دول أعضاء في أوبك بلس تعلن عن خفض إنتاج النفط

أعلنت العديد من دول أوبك بلس بشكل مفاجئ عن خفض طوعي في الإنتاج النفطي حتى نهاية العام الجاري، وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار.

وجاءت الإعلانات المتتالية والمتسقة لعدة دول بشكل متلاحق حيث أعلنت السعودية عن خفض بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات 144 ألف برميل يوميا، العراق 211 ألف برميل يوميا، الكويت 128 ألف برميل يوميا، عمان 40 ألف برميل يوميا، الجزائر 48 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 78 ألف برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

ويعقد اليوم الإثنين اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك بلص في شكل مؤتمر عبر الفيديو، وتضم اللجنة ثماني دول من أصل 23 مشاركة في الاتفاقية وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان، وتدير روسيا والسعودية أكبر مشاركين منتجين للنفط أنشطة اللجنة.

وذكرت كل من السعودية والإمارات والكويت أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها في أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.

ويبدو أن القرار قد ألقى بظلاله بشكل سريع على البيت الأبيض حيث قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك الأحد غير منطقية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك”.

وفي ذات الوقت قال رئيس شركة الاستثمار بيكرينج إنرجي إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميا على نحو غير المتوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية عشرة دولارات للبرميل.

ورصد فريق بيانات بكم الإخباري في تمام الساعة 4:00 فجرا بتوقيت طرابلس ارتفاع في أسعار العقود الآجلة لخام برنت بلغ 5.50 % عند 84.28 دولارا للبرميل، بعد أن أغلقت آخر جلسة عند 79.89 دولار للبرميل.

وتجدر الإشارة بأن ليبيا من الدول الأعضاء في هذا التحالف الذي تأسس في 1960 والذي يضم 13 دولة ويقع مقره في فيينا عاصمة النمسا، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن ارتفاع إنتاج النفط الخام، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، إلى مليون و 213 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل.