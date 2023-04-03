قفزة كبيرة في أسعار النفط مع قيام أوبك + بتخفيضات إنتاجية مفاجئة

أخبار ليبيا 24

سجّلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، أكبر ارتفاع يومي منذ نحو عام، بعد الإعلان المفاجئ من قبل أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج الذي أحدث هزّة في الأسواق.

وجرى تداول خام برنت عند 83.89 دولار للبرميل، بارتفاع 4 دولارات أو 5 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.39 دولارًا للبرميل، مرتفعًا أيضًا بنحو 4 دولارات، أو 5 بالمئة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.

وهزّت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا الأسواق بإعلانها مزيدا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا يوم الأحد.

وكان من المتوقع أن تحافظ المنظمة، المعروفة باسم أوبك +، على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الإثنين.

ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك + بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولارًا و100 دولار للبرميل لعامي 2023 و2024 على التوالي.

قدر بنك جولدمان ساكس أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر دعمًا بنسبة 7 بالمئة لأسعار النفط، مما يساهم في زيادة عائدات النفط السعودية وأوبك +.